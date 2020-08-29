Петербургская хоккейная команда «СКА» подготовилась к старту нового сезона в КХЛ

В субботу, 29 августа, в Северной столице прошла презентации команды СКА перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

На традиционном мероприятии присутствовали вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, заместитель председателя совета директоров, глава штаба СКА Роман Ротенберг и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Кириллов на презентации зачитал приветствие губернатора города Александра Беглова. В послании говорилось о том, что хоккейный СКА является визитной карточкой Петербурга. Хоккей как спорт очень популярен у юного поколения петербуржцев, которые вдохновившись победами любимых спортсменов на различных престижных соревнованиях, сами стремятся выйти с клюшкой на лед. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Кириллов от себя лично пожелал команде успехов в новом сезоне 2020/21 и понадеялся, что игра хоккеистов будет приносить фанатам много радости.

Новый сезон команда начнет, встретившись 4 сентября с Нефтехимиком в рамках гостевого матча.

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