В Мурино из-за аварии собралась пробка

В Мурино из-за аварии собралась пробка
В Мурино образовалась пробка. Фото: Вконтакте

Два автомобиля столкнулись на въезде в Лаврики и создали кучу проблем.

Сегодня вечером, 7 сентября, произошла авария в Мурино на въезде в Лаврики. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Два автомобиля столкнулись по непонятной причине и образовался затор. В результате десятки машин стоят в пробке и не могут нормально доехать до места назначения.

Сервис «Яндекс.Карты» окрасил участок дороги в красный цвет. Это значит, что ситуация крайне неприятная для участников движения. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мальчик попал под колеса Volkswagen на Курляндской.

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