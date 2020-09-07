Мальчик попал под колеса Volkswagen на Курляндской

Мальчик попал под колеса Volkswagen на Курляндской
Место ДТП на Курляндской. Фото: google.maps

В центре Петербурга сбили 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об этом информирует пресс-служба городского управления ГИБДД. Все произошло около 18:17 у дома №24 по улице Курляндской, что в Адмиралтейском районе города. Там произошла автомобильная авария с участием школьника-пешехода.

Предварительно, за рулем автомобиля Volkswagen Golf находилась 23-летняя девушка. По всей видимости, мальчик выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода, что и привело к ДТП.

Попав под машину, ребенок получил серьезные травмы. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утреннее ДТП с автобусом перекрыло перекресток на Петергофском. Уточняется, что авария произошла на перекрестке шоссе и улицы Доблести.

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