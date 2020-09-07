ДТП с автобусом перекрыло перекресток на Петергофском

Очевидцы сообщают об утренней аварии в Красносельском районе Петербурга. Повреждения получил автобус.
О ДТП, которое произошло в понедельник, 7 сентября, горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что авария произошла на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с пешеходом в Кировском районе Петербурга. Отмечалось, что водитель скрылся с места аварии. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.