ДТП с автобусом перекрыло перекресток на Петергофском

ДТП на Петергофском шоссе. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Петергофском шоссе. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об утренней аварии в Красносельском районе Петербурга. Повреждения получил автобус.

О ДТП, которое произошло в понедельник, 7 сентября, горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с пешеходом в Кировском районе Петербурга. Отмечалось, что водитель скрылся с места аварии. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.