В Кировском районе в ДТП пострадал пешеход

Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают.

В Кировском районе Ленинградской области сегодня, 6 сентября, произошла жесткая авария. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Все случилось на дороге Отрадное-Ульяновка – мужчина решил перейти дорогу вне зоны «зебры», когда на него наехал автомобиль. На место прибыли медики, которые оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Обстоятельства инцидента не выяснены. Известно, что водитель серой машины скрылся. Полицейским предстоит разыскать его, а также установить личность пешехода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино в ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Состояние мужчины оценили как тяжелое.