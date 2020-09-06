В Колпино в ДТП серьезно пострадал мотоциклист

Состояние мужчины оценили как тяжелое.

Жесткая авария произошла вечером 5 сентября в Колпино. Об этом сообщили в УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на пересечении улицы Братьев Радченко и проспекта Ленина – там столкнулись автомобиль марки Suzuki и мотоцикл марки Kawasaki. Что именно стало причиной инцидента – не уточняется. Известно лишь, что в результате пострадал байкер. На место прибыли медики, которые оценили состояние мужчины как тяжелое и приняли решение о его госпитализации.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на пересечении Художников и Луначарского пассажирка одного из автомобилей лишилась пальца.