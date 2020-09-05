В ДТП на пересечении Художников и Луначарского пассажирка одного из автомобилей лишилась пальца

Серьезная автомобильная авария произошла поздно вечером в субботу, 5 сентября, в Выборгском районе.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». При невыясненных обстоятельствах на перекрестке проспектов Луначарского и Художников произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. От удара японский автомобиль пробил ограждение и угодил в прямиком в ларек.

Известно, что авария закончилась для пассажирки Hyundai не самым приятным образом — она потеряла палец. С места аварии ее госпитализировали в больницу. Все остальные участники аварии отделались испугом и незначительными ушибами. Помощь медиков более никому не пригодилась. Об этом сообщает 78.ru.

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