В Ленобласти грузовик сбил насмерть пешехода и перевернулся

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с фурой произошло вечером в субботу, 5 сентября.

Информация об аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы рассказали, что в Шундорово грузовик насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, и перевернулся. Отмечалось, что из-за произошедшего временно нет проезда по дороге А-180 «Нарва». Свидетели поделились и фотографиями ДТП. На них видно, что из фуры вылилась какая-то жидкость.

Позже деталями аварии поделилась пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Выяснилось, что фура, пытаясь избежать наезда, наклонилась и упала на правый бок, из-за чего на дорогу вылился мазут. Столкновения избежать все же не удалось — пешеход погиб на месте от полученных травм. Водителя грузовика доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. На месте работают спасатели. Автомобилистов временно просят пользоваться проездом через Черемыкино.

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