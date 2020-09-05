ДТП в Калининском районе закончилось реанимацией для мотоциклиста

Байкера госпитализировали после столкновения с иномаркой на площади Ленина.

В субботу вечером, 5 сентября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Женщина-водитель, управляя автомобилем BMW, совершала поворот налево (с улицы Комсомола на площадь Ленина). Во время совершения маневра владелица иномарки не пропустила мотоцикл Harley, двигающийся по встречной полосе движения, в результате чего произошло столкновение. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

С серьезными травмами в тяжелом состоянии 41-летнего водителя мотоцикла госпитализировали в реанимацию. Фотографиями произошедшего поделились свидетели в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На снимках также видно, что мотоцикл получил серьезные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино автомобиль сбил мотоциклиста.