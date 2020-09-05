В Колпино автомобиль сбил мотоциклиста

Мотоциклист получил серьезные ранения после того, как его сбил автомобиль в Колпино.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в субботу, 5 сентября. На пересечении проспекта Братьев Радченко и улицы Ленина произошло серьезное столкновение. Автомобиль «Сузуки», находящийся под управлением 32-летнего водителя, при выезде на перекресток сбил водителя на мотоцикле «Кавасаки». В результате аварии владелец железного коня получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был отправлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД в ДТП попали пять машин, один пострадавший умер в больнице.