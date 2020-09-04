На КАД в ДТП попали пять машин, один пострадавший умер в больнице

На КАД в ДТП попали пять машин, один пострадавший умер в больнице
На КАД произошло ДТП. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области выясняют обстоятельства ДТП на КАД. В результате погиб человек.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в пятницу, 4 сентября. Пять автомобилей столкнулись на 51-м километре КАД,

В результате пострадал водитель 1956 года рождения, а также пассажирка одной из машин 1966 года рождения. Последняя получила травмы средней степени тяжести.

Позже правоохранители получили сообщение о том, что пострадавший водитель умер в больнице.

В настоящее время по факту ДТП идет проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с участием каршеринга и такси во Фрунзенском районе Петербурга.

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