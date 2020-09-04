На КАД в ДТП попали пять машин, один пострадавший умер в больнице

В Ленинградской области выясняют обстоятельства ДТП на КАД. В результате погиб человек.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется, что авария произошла в пятницу, 4 сентября. Пять автомобилей столкнулись на 51-м километре КАД,
В результате пострадал водитель 1956 года рождения, а также пассажирка одной из машин 1966 года рождения. Последняя получила травмы средней степени тяжести.
Позже правоохранители получили сообщение о том, что пострадавший водитель умер в больнице.
В настоящее время по факту ДТП идет проверка.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с участием каршеринга и такси во Фрунзенском районе Петербурга.