Каршеринг притер Uber в Купчино

Очевидцы сообщают об аварии во Фрунзенском районе Петербурга. Его участниками стали каршеринг и такси.
Об аварии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улице каршеринг попытался срезать дорогу, но врезался в такси.
Есть ли пострадавшие, не уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Невском путепроводе в Невском районе Петербурга. Там собрался целый паровозик из машин.