Каршеринг притер Uber в Купчино

Каршеринг притер Uber в Купчино
ДТП на проспекте Славы. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Очевидцы сообщают об аварии во Фрунзенском районе Петербурга. Его участниками стали каршеринг и такси.

Об аварии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улице каршеринг попытался срезать дорогу, но врезался в такси.

Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Невском путепроводе в Невском районе Петербурга. Там собрался целый паровозик из машин.

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Каршеринг притер Uber в Купчино
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На Невском путепроводе собрался паровозик из машин, в ДТП попало и такси