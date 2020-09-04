На Невском путепроводе собрался паровозик из машин, в ДТП попало и такси

ДТП на Невском путепроводе. Фото: скриншот видео группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Невском путепроводе. Фото: скриншот видео группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают о ДТП в Невском районе Петербурга. На Невском путепроводе в аварию попали сразу несколько машин.

О происшествии горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Количество участников аварии не уточняется. В комментариях горожане утверждают, что столкнулись сразу семь автомобилей. Среди них есть и такси.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Там легковой автомобиль сбил велосипедиста. По предварительным данным, тот выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора.