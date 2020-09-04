Иномарка посадила на капот велосипедиста на Косыгина

ДТП на проспекте Косыгина. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на проспекте Косыгина. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают о ДТП с участием велосипедиста в Красногвардейском районе Петербурга. Его сбил легковой автомобиль.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на перекрестке проспекта Косыгина и улицы Передовиков.

Как отмечают свидетели ДТП, велосипедист переезжал через дорогу по пешеходному переходу, но «выскочил на красный». В результате его сбила иномарка.

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