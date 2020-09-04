Место массового ДТП на Невском, где пострадал декан РГПУ им. Герцена, усыпано осколками: фоторепортаж

В Северной столице на пересечении Невского проспекта с Михайловской улицей произошла массовая авария. Дорогу не смогли поделить три иномарки.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 4 сентября. На указанном участке столкнулись машины марок Mercedes, Kia и Renault.

На места работают сотрудники правоохранительный органов и медики скорой помощи.

Что стало причиной аварии — неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за рулем одного из автомобилей, который оказался в числе участников ДТП на Невском проспекте, находился 60-летний декан факультета географии университета им. Герцена, его госпитализировали.