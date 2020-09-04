В массовом ДТП на Невском пострадал декан из университета им. Герцена, он в больнице

В Петербурге на пересечении Невского проспекта с Михайловской улицей произошло серьезное ДТП. За рулем одного из автомобилей находился 60-летний декан факультета географии университета им. Герцена, его госпитализировали.

Авария случилась сегодня, 4 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Дорогу не смогли поделить три автомобиля марок Mercedes, Kia и Renault.

Как сообщил телеканал «78.ru», за рулем Renault находился 60-летний декан факультета географии университета им. Герцена, доктор географических наук Дмитрий Субетто. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Что стало причиной аварии — неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Невском проспекте. От удара крышка капота одной из машин поднялась кверху.