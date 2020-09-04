Иномарка осталась без капота после ДТП на Невском, на месте скорая и полиция

Иномарка осталась без капота после ДТП на Невском, на месте скорая и полиция
На месте скорая помощь. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Невском проспекте произошло серьезное ДТП с участием иномарки. К разбитой машине прибыла скорая помощь.

Авария случилась сегодня, 4 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что белая иномарка получила сильные повреждения передней части – от удара крышка капота поднялась кверху. К месту дорожного инцидента приехали медики и правоохранители.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Маршака автоледи на Skoda сбила первоклассника, его госпитализировали.

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