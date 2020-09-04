На проспекте Маршака автоледи на Skoda сбила первоклассника, его госпитализировали

На проспекте Маршака автоледи на Skoda сбила первоклассника, его госпитализировали
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса легкового авто попал ребенок.

Дорожный инцидент случился сегодня, 4 сентября, во дворе одного из домов на проспекте Маршака. По данным следствия, 36-летняя женщина, управляя авто марки Skoda Kodiaq, сбила 7-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, школьник получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой набережной агрессивный водитель угрожал полиции «проблемами». Там наряд ДПС остановил автомобиль «Вольво», который вел 37-летний водитель.

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