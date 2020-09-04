На Дворцовой набережной агрессивный водитель угрожал полиции «проблемами»

В центре Петербурга правоохранители остановили иномарку, за рулем которой сидел агрессивный водитель. Мужчина был в нетрезвом состоянии и угрожал правоохранителям.

Об этом информирует пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все произошло в пять утра в четверг, 3 сентября, у дома №6-8 по Дворцовой набережной. Там наряд ДПС остановил автомобиль «Вольво», который вел 37-летний водитель.

Сообщается, что у мужчины имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов агрессивно себя вел и угрожал инспекторам проблемами по службе.

Водителя доставили в отдел полиции, где на него составили административные протоколы об управлении автомобилем в состоянии опьянения, а также о неповиновении сотруднику полиции.

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