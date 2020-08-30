На Парашютной пьяный водитель Hyuinda устроил ДТП, скрылся, а потом вернулся

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. По словам очевидцев, виновник столкновения был пьян.

Авария случилась в ночь на понедельник, 31 августа, на углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Фотографии последствий дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора записи, в автомобиль марки Mitsubishi врезался черный Hyuinda, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. После виновник скрылся, однако совсем скоро вернулся.

Другие подробности не приводятся.

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