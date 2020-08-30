На Дворцовой набережной среди ночи столкнулись иномарка и отечественное авто

На Дворцовой набережной среди ночи столкнулись иномарка и отечественное авто
Машины столкнулись среди ночи. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Авария случилась в ночь на понедельник, 31 августа, на Дворцовой набережной. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что отечественное авто и иномарка столкнулись в правом ряду трассы. Точные причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бухарестской легковушка выбила трамвай с путей. Машина получила серьезные повреждения.

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