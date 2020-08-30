На Бухарестской легковушка выбила трамвай с путей

На Бухарестской легковушка выбила трамвай с путей
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая.

Авария случилась поздним вечером воскресенья, 30 августа, на пересечении улиц Бухарестской и Димитрова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель Daewoo Nexia протаранил поворачивающий трамвай. Удар был такой силы, что у пассажирского транспорта одна колесная тележка вылетела с путей.

На кадрах видно, что легковушка получила серьезные повреждения. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Туристской улице иномарка сбила бегущего мальчика.

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