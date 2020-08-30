На Туристской иномарка сбила бегущего мальчика

На Туристской иномарка сбила бегущего мальчика
Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга несовершеннолетний житель попал под колеса легкового автомобиля. Он перебегал дорогу по «зебре».

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 30 августа, у дома №26 на Туристской улице. Водитель Kia Rio в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего мальчика. Водитель авто не смог избежать столкновения.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти, школьника госпитализировали с травмами легкой степени.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, иномарка протаранила отбойник на трассе «Сортавала», водителя и ребенка госпитализировали.

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