Иномарка протаранила отбойник на трассе «Сортавала», водителя и ребенка госпитализировали

На трассе «Сортавала» произошло серьезное ДТП. Машина вылетела за пределы проезжей части.
Дорожный инцидент случился в воскресенье, 30 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе УО «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, легковой автомобиль марки BMW протаранил отбойник, после чего вылетел в кювет.
В итоге 32-летнего водителя в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. В также машине находился 9-летний мальчик. Он госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BMW залезла на светофор на перекрестке Энергетиков и Магнитогорской.