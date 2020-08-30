Иномарка протаранила отбойник на трассе «Сортавала», водителя и ребенка госпитализировали

На трассе «Сортавала» произошло серьезное ДТП. Машина вылетела за пределы проезжей части.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 30 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе УО «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, легковой автомобиль марки BMW протаранил отбойник, после чего вылетел в кювет.

В итоге 32-летнего водителя в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. В также машине находился 9-летний мальчик. Он госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BMW залезла на светофор на перекрестке Энергетиков и Магнитогорской.