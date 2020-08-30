BMW залезла на светофор на перекрестке Энергетиков и Магнитогорской

В Красногвардейском районе водитель иномарки протаранил светофор.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 30 августа, на перекрестке проспекта Энергетиков и улицы Магнитогорской. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина марки BMW буквально залезла на светофор. Иномарка осталась сильно помята, светофор устоял.

В каком состоянии владелец пострадавшего авто — пока неизвестно.

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