BMW залезла на светофор на перекрестке Энергетиков и Магнитогорской

В Красногвардейском районе водитель иномарки протаранил светофор.
Дорожный инцидент случился в воскресенье, 30 августа, на перекрестке проспекта Энергетиков и улицы Магнитогорской. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что машина марки BMW буквально залезла на светофор. Иномарка осталась сильно помята, светофор устоял.
В каком состоянии владелец пострадавшего авто — пока неизвестно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной столкнулись пять машин.