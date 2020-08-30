На Октябрьской набережной столкнулись пять машин

В Петербурге на Октябрьской набережной произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить пять транспортных средств.
Авария случилась сегодня вечером, 30 августа, на пересечении Октябрьской набережной и улицы Новоселов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Там поочередно столкнулись «Жигули», Mercedes, Renault, каршеринг «Яндекс.Драйв» и фура.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС. Проезд на участке затруднен.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на Гороховой с 4 автомобилями пострадали двое водителей.