В ДТП на Гороховой с 4 автомобилями пострадали двое водителей

В ДТП на Гороховой с 4 автомобилями пострадали двое водителей
ДТП на Гороховой улице 30 августа. Фото: https://vk.com/spb_today

На Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга 30-летний мужчина-водитель на Volkswagen врезался в три автомобиля: такси Renault, такси Škoda и Hyundai. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербурга, легкие травмы в результате получили водители Volkswagen и Renault.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, утром очевидцы ДТП писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что утром водитель Volkswagen на полной скорости врезался в стоявшие на светофоре легковушки.

«Дорожный инспектор» поделился видеозаписью происшествия. На ней видно, как за секунды до столкновения Volkswagen несется с огромной скоростью, игнорируя скоростное ограничение в 40 километров в час. На Каменном мосту его иномарка подскакивает и буквально влетает в автомобили впереди.

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