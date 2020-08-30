На перекрестке Гороховой и Казанской таксист влетел в две машины на светофоре

О состоянии таксиста пока ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

О состоянии таксиста пока ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

В центре Северной столице около 8:30 утра 30 августа таксист за рулем «Фольксвагена Поло» на полной скорости врезался в две стоявшие на светофоре легковушки.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в историческом центре, на пересечении Гороховой и Казанской улиц. О случившемся рассказал свидетель дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По его словам, виновник аварии получил серьезные травмы, его увезли на скорой с окровавленными ногами.

«Дорожный инспектор» поделился видеозаписью происшествия, где видно, что за считаные секунды до столкновения «Фольксваген» с огромной скоростью мчится, игнорируя скоростное ограничение в 40 км/ч. На Каменном мосту иномарка даже подскочила и буквально влетела в автомобили впереди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово на Европейском проспекте две иномарки, столкнувшись, перегородили проезд.