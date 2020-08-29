На Европейском две легковушки перегодили дорогу после ДТП

На Европейском две легковушки перегодили дорогу после ДТП
Скорее всего, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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В Кудрово на Европейском проспекте вечером 29 августа произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали две легковушки, которые столкнулись по непонятной причине. В результате машины простояли среди дороги несколько часов, тем самым мешаю передвижению других транспортных средств.

Автор поста отметил, что один автомобиль въехал в бок другому. На месте не заметили сотрудников спецслужб. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента будут выясняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Муринской дороге таксист наехал на мотоциклиста.

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