На Муринской дороге таксист наехал на мотоциклиста

Девушка получила травмы и лежит на асфальте. О ее состоянии ничего не сообщается.

В Красногвардейском районе Петербурга на Муринской дороге вечером 29 августа произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали легковушка и мотоцикл – по непонятной причине произошло столкновение. В результате девушка-байкер оказалась на асфальте. По предварительным данным, она была живая.

На место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельства инцидента. Пока что подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе из горящей квартиры вывели человека. В результате он остался жив и, кажется, не пострадал.