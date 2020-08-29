В Кингисеппе из горящей квартиры вывели человека

В Кингисеппе из горящей квартиры вывели человека
В огне никто не пострадал. Фото: pixabay

В результате он остался жив и, кажется, не пострадал.

В Кингисеппе на Крикковском шоссе сегодня вечером, 29 августа, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Спасатели прибыли на место инцидента после восьми часов вечера – в процессе ликвидации возгорания принимали участие 12 пожарных. Они смогли не только за считанные минуты вызволить из огня человека, но также потушить квартиру.

Отмечается, что в помещении вспыхнула обстановка на одно квадратном метре. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стрельнинском шоссе тушили двухкомнатную квартиру. В результате инцидента никто не пострадал.

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