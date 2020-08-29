На Стрельнинском шоссе тушили двухкомнатную квартиру

В результате инцидента никто не пострадал.

На Стрельнинском шоссе сегодня, 29 августа, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось ближе к семи часам вечера – в двухкомнатной квартире вспыхнула кладовка. На место прибыли 15 спасателей и три пожарных машины. С огнем удалось справиться примерно за полчаса, в результате никто не пострадал.

Пока непонятно, что стало причиной происшествия и насколько серьезны его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе «Приора» врезалась в иномарку. Официальной информации о причинах ДТП от правоохранителей пока не приводится. Непонятно и то, имеются ли пострадавшие.