На Стрельнинском шоссе тушили двухкомнатную квартиру

На Стрельнинском шоссе тушили двухкомнатную квартиру
Причины пожара выясняются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал.

На Стрельнинском шоссе сегодня, 29 августа, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось ближе к семи часам вечера – в двухкомнатной квартире вспыхнула кладовка. На место прибыли 15 спасателей и три пожарных машины. С огнем удалось справиться примерно за полчаса, в результате никто не пострадал.

Пока непонятно, что стало причиной происшествия и насколько серьезны его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе «Приора» врезалась в иномарку. Официальной информации о причинах ДТП от правоохранителей пока не приводится. Непонятно и то, имеются ли пострадавшие.

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