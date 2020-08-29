В Красносельском районе «Приора» врезалась в иномарку

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу, 29 августа, на Ленинском проспекте.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели серьезного столкновения рассказали, что Lada Priora по неустановленным причинам врезалась в Toyota Land Cruiser. Сила удара оказалась настолько мощной, что пострадавшая иномарка вылетела на встречку и протаранила ограждение.

Официальной информации о причинах ДТП от правоохранителей пока не приводится. Непонятно и то, имеются ли пострадавшие. В комментариях к вышеупомянутой информации в группе свидетели уточнили, что девушка, находившаяся в одном из автомобилей, повредила голову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одним из погибших в ДТП на Дунайском оказался бывший полицейский.