В Красносельском районе «Приора» врезалась в иномарку

В Красносельском районе «Приора» врезалась в иномарку
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу, 29 августа, на Ленинском проспекте.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели серьезного столкновения рассказали, что Lada Priora по неустановленным причинам врезалась в Toyota Land Cruiser. Сила удара оказалась настолько мощной, что пострадавшая иномарка вылетела на встречку и протаранила ограждение.

Официальной информации о причинах ДТП от правоохранителей пока не приводится. Непонятно и то, имеются ли пострадавшие. В комментариях к вышеупомянутой информации в группе свидетели уточнили, что девушка, находившаяся в одном из автомобилей, повредила голову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одним из погибших в ДТП на Дунайском оказался бывший полицейский.

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