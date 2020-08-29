Одним из погибших в ДТП на Дунайском оказался бывший полицейский

В Московском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир.

Авария случилась в пятницу, 28 августа, около 19:35 у дома №28 на Дунайском проспекте. По предварительным данным, 43-летний мужчина, управляя авто марки Nissan Serena, двигался в сторону Московского шоссе и совершил касательное столкновение с Mitsubishi Outlander, а после влетел в грузовик «МАН».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате столкновения водитель и пассажир первой иномарки скончались на месте. Водителем оказался бывший сотрудник полиции, уволенный в прошлом году.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка прогнулось под задней частью большегруза после ДТП на Дунайском.