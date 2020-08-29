На Дунайском ДТП с фурой и минивэном закончилось смертью двоих

В Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого мог погибнуть сотрудник правопорядка.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Дорожный инцидент случился у дома №28 на Дунайском проспекте.

Как сообщила «Мойка78», белый минивэн Nissan Serena влетел в огромную фуру. Уточняется, что водитель и пассажир скончались. При этом, предположительно, за рулем минивэна сидел офицер полиции с нагрудными значками.

Место ДТП усыпано осколками. У минивэна полностью деформировалась передняя часть, транспортное средство прогнулось под задней частью большегруза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти госпитализировали двух человек после ДТП с лосем. Мужчину и женщину доставили в ближайшее медучреждение.