В Ленобласти госпитализировали двух человек после ДТП с лосем

В Ленобласти госпитализировали двух человек после ДТП с лосем
К месту ДТП прибыли экстренные службы. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП. Легковой автомобиль наехал на лося, пострадали два человека.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 28 августа, около 21:55 на 168-м километре ФАД «Скандинавия». Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Петербургу и области, по предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем Lada Largus наехал на лося. В результате ДТП пассажир — 50-летняя женщина— получила тяжелые травмы, а водитель получил травмы средней степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшее медучреждение.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с лосем оперативно прибыли сотрудники спецслужб – медики и полицейские.

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