В Ленобласти машина сбила лося

В Ленобласти машина сбила лося
Лось пока что жив. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидец рассказал, что животное осталось живо.

В Ленинградской области этой ночью, 29 августа, произошла авария. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось недалеко от Приозерска – водитель пишет, что увидел на обочине машину, которая сбила лося. Животное еще двигалось.

«Сейчас с Приозерска ехал. Машина на обочине столкнулась, лось по центру еще живой»,

— описал ситуацию автор видео.

На место уже приехали сотрудники спецслужб – медики и полицейские. Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальневосточном сбили пешехода: он скончался на месте. Мужчина получил серьезные травмы, врачи не успели оказать ему помощь.

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