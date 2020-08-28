На Дальневосточном сбили пешехода: он скончался на месте

Мужчина получил серьезные травмы, врачи не успели оказать ему помощь.

В Невском районе на Дальневосточном проспекте сегодня вечером, 28 августа, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу. Все случилось недалеко от дома 9 корпус 1 – водитель наехал по непонятной причине на пешехода. Гражданин во время инцидента находился в зоне регулируемого перехода. Он получил серьезные травмы, в результате которых скончался на месте, так и не получив медицинскую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Левашовском проспекте столкнулись 9 машин и троллейбус. К счастью, троллейбус «уплотнил» припаркованные автомобили, в которых никого не было. В самом троллейбусе, как позже уточнили в ГИБДД, также находились только водитель и кондуктор. Пострадавших в дорожном инциденте нет.