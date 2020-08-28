На Левашовском проспекте столкнулись 9 машин и троллейбус

Около часу дня 28 августа в Петроградском районе Северной столице произошло массовое ДТП с участием девяти легковых машин и троллейбуса.

Дорожный инцидент случился на Левашовском проспекте, возле дома №4 по улице Плуталова. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Автор публикации рассказал, троллейбус столкнулся с «Хендай Солярис», после чего его вынесло на «встречку».

К счастью, троллейбус «уплотнил» припаркованные автомобили, в которых никого не было. В самом троллейбусе, как позже уточнили в ГИБДД, также находились только водитель и кондуктор. Пострадавших в дорожных инциденте нет. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Псковом на трассе столкнулись лоб в лоб две иномарки и большегруз, есть жертвы.