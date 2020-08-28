На трассе «Балтия» под Псковом столкнулись три автомобиля, есть погибшие

На трассе &#171;Балтия&#187; под Псковом столкнулись три автомобиля, есть погибшие
Одна из пострадавших девочек находится в реанимации. Фото: Baltphoto

Вечером 27 августа в Великолукском районе Псковской области произошло массовое ДТП, участниками которого стали две иномарки и большегруз.

Kia, Mercedes и фура столкнулись на 456-м километре федеральной магистрали М-9 «Балтия». Автомобилист, находившийся за рулем Kia, погиб на месте проишествия, как и водитель Mercedes, который загорелся в результате столкновения. Из салона Kia были спасены две маленьких девочки, 5 и 8 лет, обе госпитализированы. У одной из девочек произошла остановка сердца, сейчас врачи борются за её жизнь в реанимации.

Обстоятельства аварии пока неизвестны, по предварительной информации Mercedes, ехавший в сторону Москвы, и Kia, направлявшаяся в сторону Великих Лук, столкнулись лоб в лоб. Возможно, фура из-за своих размеров не смогла избежать столкновения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мазератти» пробила железобетонное ограждение в результате ДТП в Петроградском районе Петербурга.

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