Люксовая Maserati пробила железобетонное ограждение в ходе аварии в Петербурга

Дорожно-транспортное происшествие с участием элитной итальянской иномарки произошло в ночь на пятницу, 28 августа.

По неизвестным причинам, неустановленный водитель потерял контроль над управлением автомобилем Maserati Quattroporte и врезался в железобетонный забор, служивший ограждением парковой зоны в Петроградском районе. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградское области.

В результате ДТП пострадали три женщины. Две из них получили травмы средней тяжести, а еще одна 34-летняя пострадавшая отделалась легкими повреждениями. Все они оказались госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту случившегося проводится проверка. Личность человека, находившегося за рулем, устанавливается — он объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с грузовиком в Ленобласти пострадали два человек. Водитель и пассажир пострадавшей иномарки были доставлены в больницу.