В ДТП с грузовиком в Ленобласти пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие с фурой, в которой получили травмы участники столкновения, произошло в Киришском районе Ленинградской области.

Согласно предварительным данным правоохранителей, авария случилась на 26 километре автомобильной дороги «Кириши — Будогощь — Смолино». Направляясь в сторону Будогощи, 59-летний водитель грузовика МАЗ с прицепом Krone попытался совершить поворот на зеленый свет светофора, не уступив предварительно дорогу легковому автомобилю Hyundai Accent, за рулем которого находился 33-летний мужчина. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения пострадали два человека — водитель и пассажир иномарки. Они оказались госпитализированы с места аварии в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд.