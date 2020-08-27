На КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд

На КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд
Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: Telegram-канал «Мегаполис. Санкт-Петербург»

Автомобилисты пока не жалуются на пробки, но просят других быть осторожнее.

На внешнем кольце КАД сегодня вечером, 27 августа, произошла авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. Санкт-Петербург», ссылаясь на очевидцев. Свидетели рассказывают, что на участке дороги столкнулись несколько машин, в результате чего заняты сразу две полосы дороги до Шафировского проспекта.

Пока непонятно, кто виноват в аварии и каковы ее обстоятельства. Говорится лишь, что немного затрудненно движение. О пострадавших информация не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лифляндской в ДТП пострадал подросток. Девушка получила травмы легкой степени тяжести. Не уточняется, стали ли ее госпитализировать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп кад


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Октябрьской набережной столкнулись «лбом» две машины
Пиотровский рассказал, как пандемия повлияла на Эрмитаж
Историку Соколову нашли замену во Французской армии
На КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд
Гендиректор «ЛенТВ24» Черных стал лауреатом всероссийской премии
Петербургские школы готовы кормить учеников с 1 сентября
Скипский, обвиненный в домогательствах, не будет ведущим игр для молодежи в ...
Петербургская полиция получит сотню служебных авто