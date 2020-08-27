На КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд

Автомобилисты пока не жалуются на пробки, но просят других быть осторожнее.

На внешнем кольце КАД сегодня вечером, 27 августа, произошла авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. Санкт-Петербург», ссылаясь на очевидцев. Свидетели рассказывают, что на участке дороги столкнулись несколько машин, в результате чего заняты сразу две полосы дороги до Шафировского проспекта.

Пока непонятно, кто виноват в аварии и каковы ее обстоятельства. Говорится лишь, что немного затрудненно движение. О пострадавших информация не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лифляндской в ДТП пострадал подросток. Девушка получила травмы легкой степени тяжести. Не уточняется, стали ли ее госпитализировать.