На Лифляндской в ДТП пострадал подросток

Девушке оказали помощь, ее жизни ничего не угрожает. Фото: Гугл Карты

Девушке оказали помощь, ее жизни ничего не угрожает. Фото: Гугл Карты

Девушка получила травмы легкой степени тяжести. Не уточняется, стали ли ее госпитализировать.

На Лифляндской улице сегодня вечером, 27 августа, произошла авария. Там столкнулись два автомобиля, в результате чего вспыхнул пожар. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.

Непонятно, как именно все произошло, говорится лишь, что на место приехали медики. Они оказывали помощь несовершеннолетней пассажирке одной из машин – девушка 17 лет получила травмы легкой степени тяжести.

Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства инцидента. Для ликвидации последствий ДТП привлекли сотрудников МЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Салова «Тойота» вылетела на остановку и сбила пенсионерку. Пострадавшая получила многочисленные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.