На Лифляндской в ДТП пострадал подросток

Девушка получила травмы легкой степени тяжести. Не уточняется, стали ли ее госпитализировать.
На Лифляндской улице сегодня вечером, 27 августа, произошла авария. Там столкнулись два автомобиля, в результате чего вспыхнул пожар. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Непонятно, как именно все произошло, говорится лишь, что на место приехали медики. Они оказывали помощь несовершеннолетней пассажирке одной из машин – девушка 17 лет получила травмы легкой степени тяжести.
Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства инцидента. Для ликвидации последствий ДТП привлекли сотрудников МЧС.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Салова «Тойота» вылетела на остановку и сбила пенсионерку. Пострадавшая получила многочисленные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.