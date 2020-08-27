На Салова «Тойота» вылетела на остановку и сбила пенсионерку

На Салова &#171;Тойота&#187; вылетела на остановку и сбила пенсионерку
Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Фото: Baltphoto

В четверг, 27 августа, во Фрунзенском районе Северной столицы, возле одного из домов по улице Салова столкнулись «Тойота» и «Фольксваген Поло».

По предварительной информации, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 23-летний мужчина за рулем «Тойоты», который, разворачиваясь, не уступил дорогу ехавшему в попутном направлении «Фольксвагену Поло», легковушкой управлял 36-летний водитель.

В результате столкновения «Тойоту» отбросило на остановку общественного транспорта. Иномарка сбила пешехода, 60-летнюю женщину. Пострадавшая получила многочисленные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе лоб в лоб столкнулись легковушка и «ГАЗель». О пострадавших ничего неизвестно.

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