В Красном Селе произошло лобовое ДТП с ГАЗелью и легковушкой

В Красном Селе произошло ДТП с участием фургона и легковушки. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Авария случилась сегодня, 27 августа, на перекрестке. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Транспртный КОЛЛАПС, Красное Село» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что водитель ГАЗели не соблюдал дистанцию, в результате чего произошло столкновение. Машины врезались лоб в лоб.

Легковушка задымилась, в салоне сработали подушки безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель службы доставки вылетел на «встречку» и устроил ДТП на Лени Голикова.