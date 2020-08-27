«В неадеквате полном»: водитель службы доставки вылетел на «встречку» и устроил ДТП на Лени Голикова

&#171;В неадеквате полном&#187;: водитель службы доставки вылетел на &#171;встречку&#187; и устроил ДТП на Лени Голикова
Водитель находится в нетрезвом виде. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля службы доставки продуктов «Перекресток». Водитель после столкновения продемонстрировал странное поведение.

Авария случилась сегодня, 27 августа, на улице Лени Голикова. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В неадеквате полном», — написал автор записи.

На кадрах видно, что водитель авто с продуктами столкнулся с легковушкой, а после вышел из машины, но спокойно стоять не смог. Мужчина шатался, закидывал голову и громко кричал. Очевидцы предположили, что он находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

Второму пострадавшему водителю поведение молодого человека тоже показалось неадекватным. По его словам, машина выехала на полосу встречного движения, из-за чего и произошло ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Магнитогорской улице перевернулось такси с пассажиркой.

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