Майами передумал жениться на Анохиной после слива интимных фото

Певец заявил, что хотел бы брака, но не может осуществить задуманное.

Певец Олег Майами выложил в «сториз» фотографию спящей Айзы Анохиной. Он написал, что считает блогера очень красивой женщиной, на которой хотел бы жениться, но не будет.

«На данном фото изображена самая спящая женщина в мире! А еще она очень красивая! И я хочу на ней жениться! Но не буду!»

— написал Олег.

Некоторые подписчики расценили фразу как шутку, другие же решили, что Майами отказывается от серьезных отношений с Анохиной из-за ее интимных фотографий.

Напоминаем, что на пару мгновений блогер выложила на всеобщее обозрение снимок своих гениталий. Анохина заверила, что хотела отправить его возлюбленному и случайно нажала не на ту кнопку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза Анохина разводится из-за романа с Олегом Майами.