За сутки тесты на коронавирус сдали 15,5 тысяч петербуржцев

В Петербурге местные жители продолжают обследоваться на новую коронавирусную инфекцию. За сутки специалисты проверили 15431 человек.

Об этом утром во вторник, 8 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Кроме того, уточняется, что медики наблюдают за здоровьем 296 пациентов. Большая часть из них общалась с теми, кто уже заболел. Теперь они вынуждены соблюдать меры предосторожности. Еще четверо человек находятся в обсерваторе.

За сутки также Единый информационно-справочный центр по вопросам, связанным с коронавирусом, успел обработать 188 вызовов. Позвонить туда можно по телефону 122.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России за первое полугодие текущего года коронавирусом переболели около 50 тыс. детей. При этом установлено, что примерно у трети несовершеннолетних инфекция протекала без каких-либо симптомов.