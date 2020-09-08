«Питерлэнд» доживает последний час»: анонимы угрожали взрывом и требовали миллион

В Петербурге неизвестные вымогали миллион рублей, угрожая взорвать торговый центр «Питерлэнд» в Приморском районе.
По данным gazeta.spb.ru, информацию о заминировании получило управление ФСБ. На электронную почту ведомство поступило сообщение: «Питерлэнд в СПб доживает свой последний час. Тротиловая шашка с электродетонатором ждет сигнала».
При этом злоумышленники требовали перевести на номер телефона миллион рублей, чтобы предотвратить опасность.
Правоохранители осмотрели ТЦ и прилегающую территорию, но ничего не нашли. Эвакуацию проводить не стали.